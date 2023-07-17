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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم أسوان" تشهد فعاليات تدريب مديري المرحلة الإعدادية والثانوي العام والفني

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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شهدت غنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية، فعاليات اليوم الثاني من تدريب مديري مدارس المرحلة الإعدادية والثانوي العام والفني على الشئون المالية والإدارية، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات.

وتولى التدريب نشأت فهمى موجه أول مالى وإدارى بالإدارة، وتحدث خلال اللقاء عن الشئون المالية والإدارية ومجموعات الدعم وحساب الأنشطة والوحدة المنتجة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء  التوجيه المالى والإدارى، ومسئول التدريب بالقاعة سهى شاكر، ووجهت مدير تعليم أسوان الشكر إلى المدربين والمتدربين والمشرفين، بناءً على توجيهات  عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

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