4 ملايين دولار.. تفاصيل عقد البرازيلي سوزا في الأهلي

حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا من نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق النادي الأهلي مع جيونبوك هيونداي الكوري للحصول على خدمات سوزا مقابل 750 ألف دولار بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة .

وينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول اللاعب البرازيلي إلى القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي والإعلان عن الصفقة رسميا.

وقال مصدر دخل النادي الأهلي إن جوستافو سوزا سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 900 ألف دولار في الموسم الأول يزيد 100 ألف دولار في كل موسم بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وتعتبر صفقة سوزا الثانية للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي بعدما حسم الأهلي صفقة إمام عاشور في الأيام الماضية.