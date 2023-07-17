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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جهاز التكييف يتسبب في حريق خلف مسرح البالون بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبو المعاطي خلف مسرح البالون بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو المعاطي خلف مسرح البالون بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين ان الحريق بسبب ماس كهربائى بأحد التكييفات.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات مسرح البالون قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة ماس كهربائي