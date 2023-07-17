انتشال جثة شخص من داخل مياة الصرف الزراعى بجبل طهما فى العياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه غرقا داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة .

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة و جري نقلها إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.