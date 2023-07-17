ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة شخص من داخل مياة الصرف الزراعى بجبل طهما فى العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص مصرعه غرقا داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة .

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها  غرق شخص داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة و جري نقلها إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مياه الصرف الزراعي جبل قرية طهما مركز شرطة محافظة الجيزة الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص أجهزة الأمن النيابة العامة جثة شخص بمديرية أمن الجيزة