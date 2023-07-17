الوحدات المحلية بالمنيا تستجيب لشكاوى مواطنين لتحسين الخدمات المقدمة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، من أجل تحسين الخدمات المقدمة .



وفى ذات السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انه تم الدفع اليوم الاثنين بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع الحدادين استجابة لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع شركة مياه الشرب لمعرفة الأسباب وراء التجمعات لتلافي حدوثها مرة أخري ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

وفى مركز ومدينة ملوى، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، إنشاء عدد من المطبات الصناعية بالمنحنيات الخطرة بناحية قرية حافظ بطريق مصر أسوان طبقاً للمواصفات الفنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ، للحد من وقوع حوادث السيارات ،وذلك استجابة لشكوى المواطنين و حفاظاً على أمنهم وسلامتهم .





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