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الإثنين 17 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 30 كيلو حشيش وهيدرو بالزيتون وبدر ودار السلام

أحد المتهمين والمضبوطات
أحد المتهمين والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 30 كيلو حشيش وهيدرو بمناطق الزيتون وبدر ودار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش  - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "دار السلام ، المقطم") لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت  11,500 كيلو جرام - طبنجة - رشاش - بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت - مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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