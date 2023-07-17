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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف موظفين عموميين.
وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١٠ حتى ٢٠٢١/١٢/١٤  قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء.خ " المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلًا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها موجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النت خلال حسابه الإلكترونيين، العبارات والألفاظ المبينة تفصيلًا بالأوراق والتي تضمنت خدشًا للاعتبار، كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة مرتضي منصور سب وقذف موظف عمومي الجهاز المركزى للمحاسبات المحكمة الأقتصادية القاهرة