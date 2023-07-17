انتقال أمير شعيب لاعب الإسماعيلي ووادي دجلة لنادي جنوب سيناء

انتقل اللاعب أمير شعيب لاعب الاسماعيلي ونادي دجلة و نادي سبورتينج اللبناني، إلى نادي جنوب سيناء لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر، فى حضور باسم الفاو المدير الفني ووائل ابوالليل مدير التعاقد بجنوب سيناء.

واللاعب أمير شعيب، 24 سنة، هو لاعب خط وسط، من ناشئي الإسماعيلي "مواليد 99"، وتم قيده في صفوف الإسماعيلي ووداي دجلة ونادي المصري ضمن قطاع الناشئين.

وكان نادي سبورتينج اللبناني، قد أعلن التعاقد مع اللاعب أمير شعيب، قادما من الإسماعيلي المصري.

وكان شعيب قد اختبر في نادي سبورتينج، حيث لفت الأنظار بشكل كبير وتهافتت عليه أندية بالدرجتين الأولى والثانية.

من جهته، أكد أمير شعيب، أنه تعاقد مع سبورتينج في لبنان، من أجل تأكيد حضوره القوى في عالم الاحتراف.

ويواصل نادي جنوب سيناء بقيادة باسم الفاو المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد بالممتازب، ويضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي كلا من :

باسم الفاو، مدير فني، وعيد سلامة، مدير كرة، وسيف حسانين، وبهاء عادل مدربان، وغريب صلاح مدرب حراس مرمى، وإسماعيل يوسف، محلل اداء، وعمرو النوزي، إداري، ووائل أبو الليل، مدير تعاقدات.



وكان مجلس إدارة نادي جنوب سيناء برئاسة الكابتن عوده حسين، قد تقدم بالشكر والتقدير للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد رفعت المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم ومحمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ واللجنة المنظمة برئاسة الكابتن عطية حميد لنجاح اختبارات نادي المقاولون العرب بمحافظة جنوب سيناء.

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