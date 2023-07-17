أمام العدالة| محاكمة «خلية الإسماعيلية الإرهابية» ومرتضى منصور بتهمة «سب وقذف» موظف عمومي أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة متهمي خلية الإسماعيلية الإرهابية ومحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

- الجنايات تنظر محاكمة متهمي خلية الإسماعيلية الإرهابية



محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفه إعلاميًا بخلية الإسماعيلية.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

- محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات



تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف موظفين عموميين.

وتضمن أمر إحالة مرتضي منصور للمحاكمة بأنه خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١٠ حتى ٢٠٢١/١٢/١٤ ۱ قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء.خ " المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما " على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلًا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب آداء وظيفتها بأن وجه إليها موجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النت خلال حسابه الالكترونيين، العبارات والألفاظ المبينة تفصيلًا بالأوراق والتي تضمنت خدشًا للاعتبار، كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة على النحو المبين بالتحقيقات.



- الجنايات تنظر محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم



تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم الهرم بمحافظة الجيزة.



وفي نوفمبر عام 2020 كانت قد انتقلت «البوابة نيوز» إلى مسرح الحادث، والاستماع الي عدد من شهود العيان وقتها والذين أكدوا حينها أن الجريمة وقعت بمنطقة حدائق الأهرام وتفاجئوا في مساء يوم الحادث بشقيقة المتهم تصرخ في الشارع وتستغيث بما فعله شقيقه من مذبحة أسريه، مؤكدين -وقتها- ان المتهم تصرفاته لم تكن طبيعية ودائما ما تحدث له نوبات تشنج، وفي يوم الحادث حاول المتهم الأمساك بنجل شقيقته محاولا ذبحه بسكين، إلا أن والدته تدخلت لمحاولة إنقاذ حفيدها من يده، وطعن بعدها شقيقه الذي نهره علي تعديه علي نجل اخته، ثم طعن والدته حتى الموت، وبعدها حاول القضاء على زوج شقيقته حتى استطاع أن يتمكن من الهرب بعد أن أحدث به العديد من الطعنات السطحية.



وجاء في أوراق القضية أن النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه.



وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

وخلال الجلسات الماضية استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال اشقائه البنات في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له، وطلب إجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.

كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله.



وقررت المحكمة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.

كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير ملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه ( نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

وأشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.