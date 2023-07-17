أوسوريو: لن أرحل عن الزمالك

قال أوسوريو مدرب الزمالك، أنه معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

وتابع في تصريحات صحفية: "نداي وشيكابالا وأحمد إيشو هم الأفضل في مركز 10 وأتمنى ألا يسمع ايشو الكلام الجيد حتي لايتأثر، ومحمد صبحي الحارس رقم 1 وعواد رقم 2 والأخير يحتاج أن يحدد هل سيستمر أم لا، وسبق وأن قال جوارديولا ان أصعب شيء أن تجعل اللاعب الذي لا يشارك جاهز بدنيا،ونحتاج حارسا طويلا بطول حوالي متر و90 سم".

وأضاف قائلا:" طلبت تواجد دكتور تغذية مصري كي يرشح الأكل للاعبين ويفهم النظام الغذائي للمصريين".

وتابع:" لا أحد يتحدث معي عن الرحيل والعروض، فأنا مستمر مع الفريق ولن أرحل".

أشار أوسوريو: "أكثر ما يقلقني كيفية التصرف ونحن نمتلك الكرة وأفضل طريقة للحفاظ على الكرة، وهناك مدربون في العالم أحترمهم جدا مثل سيميوني الذي يعتمد علي الطريقة الدفاعية.

وقال: "جمهور الزمالك رائع مثل بوكاجونيور والجماهير لها دور مهم في مساندة الفريق، وأنا المسؤول الأول عن الفريق وأهم حاجة هو الجمهور لأن الكل يرحل ويشكرهم علي مساندتهم حتى نستمر في المنافسة".

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.