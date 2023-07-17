أوسوريو: طلبت ضم 3 صفقات جديدة فقط

قال أوسوريو مدرب الزمالك، أن أكثر مركزين مهمين في طريقة اللعب التي يعتمد عليها هي حارس المرمي ومركز المساك.

وأضاف في تصريحات صحفية، عندما توليت المسؤولية طالبوني بتواجد 5 أفراد في الجهاز الفني ولكننى أتيت بفرد واحد وباقي أفراد الجهاز مصريون لأنهم أكثر دراية بالكرة المصرية، مثل مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي وعبد المنصف وعلاء رجب وعبد الواحد السيد فهم مهمون جدا.

وتابع أوسوريو: "لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك يلعب بقدمه اليسري ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيتش، خاصة وأن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم ولكن أريد مهاجما يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.