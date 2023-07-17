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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: واشنطن بعيدة عن اتفاق نووي مع إيران وستعيد الأمريكيين من هناك

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن واشنطن تركز حاليًا على المفاوضات مع إيران من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك، وليست قريبة من اتفاق نووي جديد ولا تعتبره أولوية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله".

وردا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول "اتفاق نووي جديد"، قال كيربي إنه "لا يوجد اتفاق الآن".

وأضاف: "إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة".

وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية أن واشنطن لا تزال بعيدة عن أي اتفاق مع طهران.

وقال: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لسنا قريبين من أي اتفاق"، مشيرا إلى أن العمل جار بين الطرفين لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

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