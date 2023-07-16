تشيلسي يضم رسميًا نجم سانتوس الشاب

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل قادما من نادي سانتوس.

ونشر تشيلسي بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن توقيع التعاقد مع نجم سانتوس البرازيلي، صاحب الـ18 عاما، ولم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في سوق الانتقالات أن الصفقة تكلفت 15 مليون يورو، مشيرا إلى أن جابرييل وقع عقدا طويل الأمد مع البلوز.

وأوضح رومانو أن تشيلسي قرر إعارة جابرييل إلى نادي ستراسبورج الفرنسي هذا الصيف من أجل اكتساب الخبرة في اللعب بالدوريات الأوروبية على أن يعتمد عليه في الموسم المقبل.

ويمتلك جابرييل رقما قياسيا في الدوري البرازيلي، حيث أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في المسابقة، بعمر 15 عاما و308 يوما.