كوكا رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

حصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة، كما نجح محمد شريف في تسجيل هدف في الدقيقة 34 لكنه كان في وضعية تسلل.

تقدم الأهلي أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل للمقاولون جوزيف أوشايا برأسية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 52، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88.



بهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.