«كوباية» تتسبب في مشاجرة بالمولوتوف بين 8 أشخاص بالدقهلية

نشبت مشاجرة داخل مقهي بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر قيام أحد الأشخاص بكسر كوباية في ما تسبب في شجار بين 8 أشخاص استخدموا فيها العصي والمولوتوف وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتورطين في الواقعة وأحالتهم للنيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية.

وتلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية سلكا دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلاً من طرف أول "سامح .ف.ع.ف"، 47 عامًا، صاحب كافتيريا ، و"نجاح إ.أ.ع"، 47 عامًا، صاحب مصنع ملابس، وشقیقه "هشام"، 50 عامًا، تجار موبيليا ويقيمون بذات القرية، "احمد .مف.ح"،18 عامًا، عامل بكافتيريا ، ومقيم بندر آجا.



وطرف ثاني كلًا من:"مصباح .م.ا"، 50 عامًا، نجار مسلح مصابا بجرح قطعي بالراس، ونجليه كلا من :"احمد"دة، 20 عامًا، ترزي ، و"حسين .مما""، ترزى ، و"عبد الرحمن .ا..ا"،25 عامًا، عامل ويقيمون بذات القرية.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالايدى وعصا خشبية بحوزة الاول، وقيام احد المتورطين في الواقعة بالقاء مادة بترولية " بنزين " على طاولة بلياردو داخل الكافتيريا خاصة بالمتهم الاول واشعال النيران بها ، وذلك حال معاتبة الاول للخامس لقيامه بكسر كوب من الزجاج دون قصد منه اثناء جلوسه على الكافتيريا.

بإجراء المعاينة تبين احتراق جزء من طاولة البلياردو بطول 1 متر تقريبا.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الإتهام فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.