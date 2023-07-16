القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية الحصة بطوخ بمحافظة القليوبية والتي شهدت مقتل ربة منزل على يد زوجها، حيث تبين أن أن سبب ارتكاب المتهم للجريمة رغبة المجني عليها تسجيل عقد منزل جديد اشترته بعد عمل عدة قروض بنكية لشرائه، وبعد رفض الزوج نشبت بينهم مشاجرة، بعدها قرر المتهم التخطيط لقتل زوجته.

قالت والدة المجني عليها، إن آخر كلمات ابنتها لها، "خايفة يا ماما أروح بيتي وخدي بالك من العيال"، مؤكدة أن ابنتها كانت خائفة ليلة الواقعة، قائلة "كأن قلبها كان حاسس حببتي أنه هيغدر بيها"، وطلبت مني أن تنام معي في تلك الليلة ولكني رفضت، مشيرة إلى أنها تركت منزل الزوجية أكثر من مرة ولكني رفضت أن تترك أطفالها، قائلة "لأن معندناش حد يغضب".

وأضافت والدة المجني عليها، أن الخلافات كانت قائمة على عقد تمليك منزل ورغبة ابنتي تسجيل عقد منزل جديد اشترته بعد عمل عدة قروض بنكية لشرائه، حيث كانت تعمل "ممرضة" وكانت تريد أن تتملك منزل باسمها والأخر باسمه ولكنه رفض ومن هنا بدأ الخلاف.

تقول والدة المجني عليها، تفاجأت بحفيدي الصغير يستنجد بي والدموع تملأ عينيه الساعة الثانية فجرًا ويقول لي "الحقيني يا تيته عبد الحليم موت ماما"، حيث أخبرها أن والدهم قتل أمهم أمام أعينهم، وحاول أن يمنع والده وقاله له كفاية ضربة واحدة يا بابا ولكنه لم يبالي وسدد لها عدة طعنات وفر هاربًا.

وأضافت الأم، أسرعنا نحو المنزل ووجدنا ابنتي غارقة في دمائها وملقاة على الأرض بجوار السرير داخل غرفة النوم، وكانت لسه عايشه وقالت لي الحقيني يا ماما وأسرعنا بها إلى المستشفى بمدينة بنها ولكن أمر الله قد وقع ولم نتمكن من إنقاذها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

كما أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر اليوم ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية إرتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.