يسري الشرقاوي: القطاع الخاص يمثل 75% من الناتج المحلي

قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القطاع الخاص يعد قاطرة والاقتصاد والتنمية الشاملة، مضيفا أنه يمثل 75% من الناتج المحلي.

أضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهاز التنفيذي لها أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية في تهيئة المناخ لوجود ومشاركة الخاص في عمليات التنمية بعد غياب نتيجة ظروف صعبة مرت بها الدولة، لافتا إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بجانب مؤسسات وجهات لإحداث عمليات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.

وأكد أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يساهم في عمليات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، كذلك أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة وتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشددا أهمية الالتزام بتقديم المنتج بشكل سنوي في القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية.

وشدد على أهمية إيجاد الأفكار والعمل المباشر مع وزرات المالية والصناعة في إيجاد الحلول المباشرة للأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن هناك أهمية لربط الدولار والعملة الأجنبية بالسوق المصرية.