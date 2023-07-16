رئيس كهرباء يحيل متورطين في قضايا فساد لـ"الإجراءات القانونية"

أصدر المهندس إيهاب الفقى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قرار بإحالة كل المحصلين المتورطين في قضايا فساد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء ماتطبقه الشركة من إجراءات صارمة للرقابة على المحصلين والعاملين في الشركة، فضلا عن إجراءات لتحسين الحوكمة في الشركة ومنها إعادة تدوير بعض العمالة لتحويلهم للعمل بقطاعات أخرى.

وفق بيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في هذا السياق فقد صدر قرار بنقل عدد (19) من الكتاب للعمل كمحصلين بفروع الشركة المختلفة لتحقيق الإستخدام الأمثل منهم

وأكد الفقي إاستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ومشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين مما يرسل رسالة قوية لكل من يفكر في الإنخراط في ممارسات فاسدة في المستقبل وذلك للحفاظ على المال العام والذي يؤثر سلبا على جودة توزيع الكهرباء والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأكد أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات ضبط لسارقى التيار الكهربائى بجميع أنحاء المحافظة التابعة لنطاق عمل الشركة والتى تمتد إلى بعض قرى الساحل الشمالى لافتا أنه من المستهدف أن يتم تحصيل 5 ملايين جنيه خلال أشهر الصيف من حمالات الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار الكهربائى والمخالفين وأنه لن يتهاون مع اى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية الكهربائية لافتا إلى أن سرقات التيار الكهربائى تنتشر خلال أشهر الصيف فقط لذلك لن يسمح لأحد أن يحصل على تيار كهربائى يؤثر سلبا على جودة الشبكة.

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