حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 حيث من المتوقع أن تستمر الأجواء الساخنة على كل المناطق، فيما يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط للرياح الخفيفة التي لا تؤثر على الحياة اليومية، وتحديدًا على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتمتد حتى محافظات القاهرة الكبرى.

كما يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.