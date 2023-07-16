صور.. فحص 16797 مواطنا ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توقيع الكشف الطبي على 16 ألف 797 مواطن بمبادرات صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين، التي تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم".

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أن مُبادرة " ١٠٠ يوم صحة"، تواصل تقديم خدماتها الطبية، من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف محروس، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلي، ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وكذلك مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، وفحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية.

وأشار إلى أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

وأوضح محروس، أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلي أن قوافل المبادرة متواجدة في الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتواصل مديرية الصحة بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى وتأكيد جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومراكزها الخمس على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

الكشف الطبي على 16797 مواطن بمبادرات 100 يوم صحة بالوادي الجديد (1)

الكشف الطبي على 16797 مواطن بمبادرات 100 يوم صحة بالوادي الجديد (2)

الكشف الطبي على 16797 مواطن بمبادرات 100 يوم صحة بالوادي الجديد (3)