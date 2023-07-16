ضمن "دراجتك صحتك".. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم أسر الشهداء والجمهور دراجات هوائية

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ تسليم 16 دراجة لأسر الشهداء والجمهور ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك" التى أطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور عضو مجلس النواب، السيد شمس الدين، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأكد محافظ كفر الشيخ، لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية علي مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، من أجل أن تنعم مصر الغالية بالأمن و الأمان، و قد تسلمت 16 أسرة من أسر الشهداء والجمهور الدراجات بديوان عام المحافظة.

وتهدف المبادرة ،إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات، واتاحة الفرصة لإستخدام وسائل التنقل النشط ،ضمن مبادرة " دراجتك صحتك "، التى تدعم تقليل إستهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة .

جاء ذلك، بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام سالم معاون مدير المديرية وأحمد اليمانى العضو الفنى و يتم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى و مصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتحمل الصندوق نسبة 50% من قيمة الدراجات ، بعد دعم وزارة الشباب والرياضة و يتحمل والمستفيدين 50%، المبادرة، بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالوزارة برعاية وزير الشباب والرياضة وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

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