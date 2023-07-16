بعد تطويره.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد جناح العنايات المركزة بعد تطويره وتحديثة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية فى اطار تطوير وتحديث الوحدات الطبية بالمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز .

و قدم الدكتور باسم صلاح مدير المركز عرضًا تفصيليًّا حول عمليات التطوير وتشمل تحديث و تجديد جناح العنايات المركزة بالمركز الرئيسي والتي تعدى عمرها ٢٨ عامًا مكونة من وحدتين (أ & ب) و تضم عدد 18 سرير تضم وحدة غسيل كلوى داخل العناية لمرضى الأقسام الداخلية فى حالات الطوارىء، كما تم تجهيز غرفة عزل مجهزة للاستفادة منها فى العزل التنفسى، وتم التنفيذ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، و تم تحديث وتطوير جناح العنايات المركزة بالمركز بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه تبرع من أحد أفراد المجتمع المدنى، وتم الإشراف على التنفيذ بواسطة الإدارة الهندسية بالمركز.

وأشار إلى أن الجناح بالكامل مجهز طبقًا لأحدث المواصفات الطبية القياسية العالمية و تم تجهيز جناح العنايات المركزة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما تم تجهيز الحوائط بمواد مضادة لانتشار العدوى طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالعنايات المركزة.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز لجهدهم المتواصل والدئوب لتنفيذ مشروع تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز خلال فترة وجيزة لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمركز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

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