بالصور.. مدير إدارة مستشفيات البحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا

تفقد الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية مستشفى سفاجا المركزي والوحدة الصحية بسفاجا،

فيما استهل مدير إدارة المستشفيات، جولته المرورية بمتابعة اقسام المستشفى المختلفة وسير العمل وانتظامه والتأكد من تواجد القوي البشرية والتمريض علي رأس عملهم.

واطمأن علي قسم الاستقبال والطوارئ وتابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والامصال بشكل كافي.

كما مر مدير إدارة المستشفيات علي وحدة سفاجا الصحية وتابع سير العمل وانتظامه والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام عمل حملة ١٠٠ يوم صحة والتسجيل الالكتروني الخاص بالمبادرة وتواجد الفرق الطبية علي رأس عملهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة تكثيف المرورات والتطوير المستمر لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ياتي هذا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة وخاصة المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلي كفاءة، وذلك بناءً علي تعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك بتكثيف المرورات الإشرافية التفقدية علي كافة المنشآت الصحية بالمحافظة وطبقا لخطه المرور بالمديرية.

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