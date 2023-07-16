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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة صاحب محل  لقي مصرعه على يد 2 من أقاربه بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة صاحب محل لقي مصرعه في مشاجرة علي يد 2 من اقاربه بسبب خلاف على الميراث عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات . 

 

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد  بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية.

وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضًا ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقهما وتمك رجال المباحث من  ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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