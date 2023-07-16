بنها تعلن عن تدشين مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة"

أعلن مجلس مدينة بنها عن تدشين مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة" اعتبارا من اليوم الأحد، وتستهدف المبادرة 40 قرية خلال الفترة من 16 يوليو حتى 27 يوليو.

وتشمل أعمال المبادرة نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، زراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، دهان أسوار وأعمدة، صيانة الإنارة العامة، تطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق والشوارع ،توقيع الكشف الطبي مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة.

يذكر أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها بإستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانًا لائقًا لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية، وطالب محافظ القليوبية جميع المواطنين بالحفاظ على تطوير الكورنيش والممشى والأشجار المُنزرعة كونهم شريكا أساسيا مع المحافظة للحفاظ على أعمال التطوير وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع ضرورة التحلي بالإيجابية ونشر الوعي عند ملاحظة أي سلوك يتسبب في تشويه المظهر الجمالي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تتضمن أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والمتنزهات وتشجير الجزر الوسطى لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث إن الركيزة الأساسية في التنمية هي الإهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.