اليوم|اختتام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية بالتتابع المختلط

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وتختتم البطولة بمنافسات التتابع المختلط بمشاركة 15 فريقًا من الدول المشاركة.

وتخوض مصر منافسات التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر حسين عامر.

بدأت المنافسات بمسابقة السلاح في الساعة العاشرة صباحًا ثم ينطلق سباق نقاط السلاح الإضافية في الساعة الثالثة وخمس دقائق ثم تقام تواليًا سباقات الموانع والسباحة والليزر رن.

وتوج المنتخب الوطني حتى الآن بـ6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات،

فريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .