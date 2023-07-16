وزير التنمية المحلية: تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلا من السولار

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة على عدد من المحاور ومن بينها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار لتحويل أسطول النقل العام ليكون صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى شراء أتوبيسات جديدة وإنشاء البنية الأساسية لمحطات الغاز الطبيعى وشواحن الكهرباء لعدد ٧٠ أتوبيس كهرباء جديد وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونياً بما يساهم في زيادة موارد هيئة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن نظام الدفع الإلكتروني لتعريفة الركوب يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور وبأسلوب حضارى وإحكام الرقابة على التذاكر وحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وحوكمة المتحصلات اليومية وتوفير حلول متكاملة لمنظومات النقل العام المستدام والذكى وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الإلكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية ل ١٨٠٠من أتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الإنتاج الحربى في العديد من مجالات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكوميةبقرى "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التوقيع على عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات.. جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث وقع على العقد من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط و المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربى لنظم المعلومات واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة .