5 مميزات لبرنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بـ "آداب حلوان".. تعرف عليهم

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مميزات برنامج “الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية”.

واوضحت الكلية ان المميزات تتضمن الاتي..

اولا ..تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.

ثانيا..إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج.

ثالثا..تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل.

رابعا..إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

خامسا..إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية الفضائية.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.