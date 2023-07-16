نقاش يشوه جسد شقيقته وزوجها بماء النار بمنشأة ناصر

أقدم نقاش على تشويه جسد شقيقته وزوجها بماء النار بسبب خلافات على الميراث بمنشأة ناصر.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش – مقيم بدائرة القسم)، طرف ثان: (شقيقته ، وزوجها – مقيمان بدائرة القسم "مصابان بحروق بأماكن متفرقة") وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وذلك بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.