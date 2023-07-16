النيابة طلب تحريات المباحث حول دهس محامية أمام المحكمة الاقتصادية

تواصل نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، التحقيقات في القضية رقم 9239 لسنة 2023 إداري المقطم، واقعة دهس سيارة مسرعة المحامية أميرة جمال، أمام المحكمة الاقتصادية أثناء عبورها الطريق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان وجود قصد شبهة جنائيه.

وكانت النيابة قد أمرت بحجز السائق علي ذمة التحريات، وعرضه علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وكذلك التحفظ علي السياره لفحصها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية تدعى أميرة جمال وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق.