تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويشهد تشكيل الزمالك في مباراة اليوم، تغييرات بالجملة، في ظل رغبة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، في منح البدلاء والناشئين فرصة المشاركة بعد حسم المركز الثالث.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومصطفي الزناري وحاتم سكر.

خط الوسط: محمد اشرف روقا وعمر جابر وسيد نيمار وزيزو وإبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومحمد صلاح.

وتضم قائمة الزمالك في مباراة اليوم كل من:



حراسة المرمى كل من محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.