الأنبا فيلوباتير يستقبل أعضاء التدريس بمركز كيمي للتاريخ والتراث القبطي

استقبل الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها. بالاجتماع الأسبوعي العام بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية أعضاء التدريس بمركز كيمي للتاريخ والتراث القبطي ‏والمسؤول عنه القس تكلا نجيب كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بحرز. مركز أبوقرقاص. ‏

وعقب المحاضرة كرم ‏القس تكلا نجيب مسؤول المركز والآباء والمدرسين بالمركز.

القمص غبريال محفوظ وكيل مطرانية‎ ‎‏ أبوقرقاص ‏، القس سيرابيون عفت كاهن بإيبارشية المنيا‎ ‎، القس اغسطينوس كاهن بإيبارشية المنيا، القس تيموثاوس لطفي كاهن بإيبارشية أبوقرقاص ‏، دياكون أنطونيوس وكيل مركز البابا شنوده للتاريخ وسكرتير الأنبا روفائيل‎. ‎

والمدرسين بالمركز : الدكتور عماد تادرس عميد جامعة اسكندينو الأمريكية، الدكتور سليم فؤاد واصف مدير عام ديوان وزارة التربية والتعليم سابقا‎ ‎، الدكتور جمال محمد أبو زيد مدير المركز الدولي للتدريب والبحث العلمي.وو كيل جامعة اسكندينو

‏ ثم بعد ذلك كرم اسقف أبوقرقاص مجموعة من الخريجين بمركز كيمي بمناسبة مرور عام علي إنشاء المركز ومشاركتهم الفعالة ‏في ‏الحضور وعمل الأبحاث المطلوبة.