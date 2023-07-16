الأهلي يواجه المقاولون للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة 34 من الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز رسميا قبل 5 جولات من النهاية ليحقق الدوري للمرة 43 في تاريخه.

ويخوض الأهلي اللقاء متسلحا بالروح المعنوية بعد الفوز الكبير على الزمالك برباعية مقابل هدف في القمة 126 للدوري.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواصلة الانتصارات والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في الدوري والمنافسات المحلية حيث لم يتلقى الفريق اي هزيمة على الصعيد المحلي في الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.

ويفتقد الأهلي في مواجهة المقاولون عدد من اللاعبين على رأسهم ثلاثي الدفاع محمد عبدالمنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم للايقاف بسبب تراكم الإنذارات بالإضافة للثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة بينما يمتلك المقاولون العرب 44 نقطة في المركز السابع.