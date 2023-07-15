الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ويجتمع مع عبدالحفيظ

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم السبت وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بمستواهم في لقاء الزمالك الأخير الذي فاز فيه الأحمر بنتيجة 4-1.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على هامش المران الذي تابع جزءا كبيرا منه، من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته للفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأحد على ملعب الجبل الأخضر ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير ، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.