الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن كل العالم يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ومصر جزء من العالم.

وأكدت أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار التي تؤدي لدرجات حرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية حيث تشهد البلاد تواجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة سطوع الشمس لفترات طويلة وتركز الرطوبة في طبقات قريبة من الأرض وهي سمة من سمات المرتفع الجوي ويترافق ذلك مع منخفض الهند الموسمي الأمر الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع ارتفاع معدلات الرطوبة غير المسبوقة .



وكشفت منار غانم خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" عن مفاجاة أن الموجة الحارة الحالية سوف تستمر لفترة طويلة بعض الشيء وقد تستمر على الأقل لآخر الأسبوع "



وتوقعت، أن تبلغ متوسطات درجة الحارة في المتوسط حتى نهاية الأسبوع في الظل 37-38 درجة مئوية تصل إلى 41 درجة مئوية كدرجة محسوسة بزيادة مابين درجتين إلى ثلاثة بينما تبلغ في جنوب الصعيد 44-45 درجة مئوية في الظل ولكن نسب الرطوبة أقل هناك وتبلغ الدرجة المحسوسة هناك إلى 46 درجة مئوية في الأقصر وأسوان وهي أجواء شديدة الحرارة ".

وأشارت منار غانم إلى أن السواحل المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستبلغ فيها درجات الحرارة في المتوسط مابين 32-34 درجة مئوية مع وجود إرتفاع في الرطوبة ".

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لاشعة الشمس مباشرة مع ضرورة وجود غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه ".