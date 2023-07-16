بعد هبوط «زعيم الفلاحين»| جماهير غزل المحلة تُحمل الإدارة مسؤولية الفشل

حملت جماهير المحلة، مسؤولية هبوط فريق الكرة الأول إلى دوري القسم الثاني، بعد خسارة غزل المحلة أمس الأول في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز أمام حرس الحدود بهدفين لهدف، لمجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل.

وهاجمت الجماهير الغاضبة الإدارة، وطالبت بإقالة المجلس بالكامل بسبب فشل فريق الكرة، وعدم قدرته على الهروب من شبح الهبوط رغم النتائج المميزة للفريق في الدور الأول والذي جمع خلاله ٢٧ نقطة.

وخسر المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة ٣٤ من عمر الدوري الممتاز، ليتوقف رصيده عند النقطة ٣٣ ويتأكد هبوط الفلاحين للمظاليم بعد ٣ مواسم متتالية قضاها في دوري الأضواء والشهرة.

وفتحت جماهير المحلة النار على الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الفشل والهبوط للمظاليم، واكتفاء الإدارة بدور المتفرج.

وانتهت مغامرة غزل المحلة في الدوري الممتاز، ليعود إلى الدرجة الثانية مرة أخرى بخسارة صادمة أمام حرس الحدود الهابط هو الآخر مع أسوان والمحلة للمظاليم.

تاريخ هبوط غزل المحلة إلى الدرجة الثانية

١- وكانت أول مرة لهبوط زعيم الفلاحين في موسم ١٩٦٠-١٩٦١ بعدما احتل المركز التاسع برصيد ١٤ نقطة من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في ٨ والخسارة في ٧ لقاءات، وجدير بالذكر أن غزل المحلة هبط في هذا الموسم بدلًا من اتحاد السويس الذي كان يحتل المركز الأخير بعد قرار اتحاد الكرة بسبب اللعب غير النظيف من قبل الفريق المحلاوي أمام الترسانة في المباراة الأخيرة التي انتهت بينهما بالتعادل.

٢- المرة الثانية في موسم ١٩٩٦-١٩٩٥ بعدما احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٢٩ نقطة من ٧ مباريات فوز و٨ تعادل والخسارة في ١٥ لقاء.

٣- لم ينجح غزل المحلة في البقاء داخل دوري الممتاز للمرة الثالثة موسم ١٩٩٨-١٩٩٩ بعدما جاء في المركز الحادي عشر برصيد ٢٩ نقطة من ٦ مباريات فوز و١١ تعادل و٩ هزائم.

٤- كان رابع مواسم الهبوط لغزل المحلة في موسم ٢٠١٠-٢٠٠٩ بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد ٣١ نقطة من ٧ فوز و١٠ تعادل و١٣ خسارة.

٥- هبط للمرة الخامسة موسم ٢٠١٤-٢٠١٣ بعدما أتى في المركز العاشر في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ١٩ نقطة من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في ١٠ والخسارة في ٧ مواجهات.

٦- في موسم ٢٠١٦-٢٠١٥ هبط غزل المحلة للمرة السادسة في تاريخه بعدما جاء في المركز الثامن عشر والأخير بجدول المسابقة بعدما حصد ١٣ نقطة فقط، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز بأي مباراة وتعادل في ١٣ مواجهة وخسر في ٢١ لقاء.