المسيرات الأمريكية تقتل زعيم «ولاية الخير» الداعشية فى سوريا

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد قادة تنظيم «داعش» في غارة جوية شرق سوريا، والذي يدعى أسامة المهاجر، والذي ما يسمى بـ«ولاية الخير» في منطقة دير الزور.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان نشرته على حسابها في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها قتلت أحد قادة «داعش» في شرق سوريا وهو المدعو أسامة المهاجر، وذكرت أن عملية قتل المهاجر تمت عبر طائرة مُسيّرة من طراز «MQ-٩».

وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، إن ثلاث مسيرات أمريكية كانت تحلق في سماء المنطقة بحثًا عن «المهاجر» عندما تعرضت لمضايقات من طائرات روسية لنحو ساعتين، وإن الطائرات المسيرة قصفت بعد ذلك بقليل، القيادي الداعشي وقتلته، فيما كان يستقل دراجة نارية في منطقة حلب.

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن مقتل المهاجر سيحد من قدرة «داعش» على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية، وأشارت إلى أن عمليات «سنتكوم» ضد «داعش» بالتعاون مع شركائها في كلٍ من سوريا والعراق ستستمر من أجل الوصول إلى هدف هزيمة التنظيم الإرهابي بشكل تام.

أسامة المهاجر، أو همام خضر، ويُعرف كذلك بأبوأنس الشامي وكذلك همام الشامي، كان واليًّا لما سماه التنظيم الإرهابي «ولاية الخير» في سوريا أو منطقة دير الزور، وكان من المكلفين بإعادة بناء شبكات «داعش» مرة أخرى.

وينحدر أسامة المهاجر من قرية بحرة الخاتونية قرب بلدة الهول شرق الحسكة السورية، ويرجح أنه الرجل الثاني في «داعش».

وكان «المهاجر» يعمل مدربًا لما تسمى بمعسكرات «أشبال الخلافة» في «داعش»، إبان سيطرة التنظيم على مساحات جغرافية واسعة في سوريا، كذلك يعد من القيادات البارزة في التنظيم، وقدم إلى منطقة الباب بريف حلب، بعد هزيمة التنظيم في شرق سوريا.

وأقام المهاجر في إدلب فترة تقترب من العامين، ثم انتقل بعد ذلك إلى منطقة بزاعة قرب منطقة الباب السورية، وكان يُعد ليصبح في منصب ما يعرف بوالي الشام في التنظيم.

