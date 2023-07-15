"الرياضة" ومنظمة اليونسكو تطلقان هاكاثون الشباب الوطني 2023

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، هاكاثون الشباب الوطني 2023، احتفالًا باليوم العالمي لمهارات الشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، مشدداً على أهمية صقل مهارات الشباب وخاصة المهارات الوظيفية والتكنولوجية، لدعم انتقالهم إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة ، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تنظيم الهاكثون من قبل الوزارة واليونسكو بالقاهرة، يعد الأول من نوعه، ويأتى في إطار الإحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الموافق 15 يوليو، واليوم العالمي للشباب يوم 12 أغسطس، وسيستمر التقديم عبر المنصات الالكترونية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة اعتبارا من 15 يوليو حتى 15 أغسطس 2023.