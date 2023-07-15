«الدستاوي» يتفقد العمل بمركزي خدمة عملاء وتحكم الحلمية بكهرباء شمال القاهرة

تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، يرافقه المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة، سير العمل بقطاع الحلمية للوقوف على نسب ومعدلات الٱداء المختلفة فنيا وتجاريا ومتابعة ما يتم إنجازه من أعمال بنطاق التحكم الآلى بالحلمية الممول من هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث بمركز خدمة العملاء.

وخلال الجولة ، تابع الدستاوى وعفيفى أعمال تطوير وتحديث مركزي خدمة عملاء الحلمية الذى يقدم الخدمات الذكية والشباك الواحد لما يقرب من ٢٥٠ الف مشترك يمثلون المشتركين بنطاق الحلمية والمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وداخل مركز خدمة العملاء استمع الدستاوي وعفيفي لشرح مفصل من المحاسب أحمد الحسينى رئيس قطاع الحلمية التجارى عما سيقوم المركز بتقديمه من خدمات مختلفة تجارية وغيرها ...

واستعراض “الدستاوي” ما يتم من أعمال داخل مركز تحكم الحلمية الجارى تسريع وتيرة العمل به تمهيدا لتشغيله قبل نهاية العام الجاري حيث استعملوا لشرح مفصل من المهندس محمد احمد عوض مدير عام التشغيل والتحكم الآلى بقطاع الحلمية.

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