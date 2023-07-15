فيديو.. وزير التعليم يكشف شروط التحاق الطلاب بمدارس STEM

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد شروط جديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM.

وأوضح الوزير عبر فيديو للصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه توجد حاليا 19 مدرسة، وسيصل عددها العام الدراسي المقبل 21 مدرسة، لافتًا إلى أن الشروط الجديدة لالتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية تتضمن أن يكون الطالب حاصل على 98‎%‎، أو 95‎%‎ بالاضافة إلى الدرجة النهائية في مادة واحدة، العلوم أو الرياضيات أو الإنجليزي، للدخول في اختبار التقديم، وعقب الاجتياز يتم توزيع الطلاب على مدارس الجمهورية.

وتابع حجازي: في الثانوية العامة يكون لطلاب مدارس المتفوقين تنسيق خاص بهم في الجامعات.

https://fb.watch/lOpnOnfhv1/?mibextid=qC1gEa