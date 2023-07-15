لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة في دول جنوب شرق آسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن بلاده تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة في دول جنوب شرق آسيا.

وأشار لافروف - خلال حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في محافظة بوكيت التايلاندية وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أن "خطط روسيا تتمحور حول فتح بعثات (جديدة) في دول صديقة بجنوب شرق آسيا".

وقال لافروف إنه أجرى محادثات ثنائية مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي على هامش حفل افتتاح القنصلية الروسية الجديدة، لافتا إلى أنهما ناقشا إمكانية استخدام بطاقات الدفع الروسية "مير" في تايلاند.