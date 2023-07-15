بالفيديو.. هالة صدقي من حفل الهضبة: "نجم كل الأجيال"

نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها من حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى أمس.

https://www.instagram.com/reel/CusksqfLcvi/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو "عمرو دياب ونجاح أول حفلات الساحل، نجاح عمرو أنه قدر يستمر بهذا القدر من النجاح وهذا الحب لكل الأجيال" .

وتابعت "كل أغنية ليها ذكرى وليها تاريخ بجد نجم مش عادى، والأجمل إن جمهوره من كل الأعمار، شكراً يا عمرو إنك أسعدتنا، فعلاً حفله مش عاديه".

حضر الحفل مجموعه كبيره من نجوم الفن أبرزهم "شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، أمير طعيمة، هاله صدقى، وغيرهم الكثير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاله صدقى المشاركه فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، مى كساب، هاله صدقى، إيمان العاصى، زينه، منه فضالى، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.