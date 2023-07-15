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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهمين بسرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيقات لاقوال المتهمين حيث تبين ان احدهم كان يعمل حارس لفيلا توفيق عكاشه وقام الاخير بطرده منذ فترة، والمتهم التانى نجل المتهم الاول ويعمل حارس لإحدى الفلل المجاورة واستغلوا سفر توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري لقضاء اجازة العيد بعيدا عن الفيلا وقاموا بالتسلل داخلها والاستيلاء على المسروقات.

وكانت البداية، بتلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة يفيد بسرقة الفيلا محل سكنه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع المبلغ أفاد بأنه عقب عودته من قضاء اجازة العيد تفاجأ بسرقة مشغولات ذهبية وساعات بقيمة 3 ملايين جنيه من داخل الفيلا محل سكنه.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلي تحديد هوية الجناة وأمكن ضبطهم وإعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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