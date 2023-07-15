محمد فضل يحكي موقفا طريفا مع حسام غالي: "ساب لي الملعب ومشي وشالني من جروب الواتس آب"

قال محمد فضل، لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن الفرق التي ستشارك في بطولة تحدي الجيل الذهبي المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين قوية للغاية، موضحًا: "كان ناقصنا كابتن حسن شحاتة بس.. فريق حسام غالي يضم جدو وسيد معوض ووليد سليمان وأمير وفيق وعماد معب، هو فريق يمتع بالقوة البدنية لأن لاعبيه مستمرون في ممارسة الرياضة، ما بين كرة القدم والبادل".

وأضاف "فضل"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "فرقي تضم خالد بيبو وعادل مصطفى وأمير عبدالحميد ووائل رياض شيتوس"

وتابع: "سنلعب ضد فريق أحمد حسن، به لاعبون مازالوا مستمرين في الدوري الممتاز، وسنحاول الفوز عليه ومواجهة فريق حسام غالي إن نجح في الفوز على نجاح فريق حازم إمام".

وحول علاقته بحسام غالي، قال: "لا أمارس الرياضة بشكل كبير بسبب طبيعة عملي، أما حسام غالي فهو مازال يلعب كرة القدم بقوة رغم اعتزاله، اللاعبون يخافون منه إلا أنا، عندما ألعب معه أكتفي بإحراز الأهداف ولا أدافع.. آخر مرة ساب لي الملعب ومشي وشالني من على جروب الواتس آب، رغم إنه دايما بيطرد الناس".



