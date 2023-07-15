مدير تعليم القاهرة: ملتزمون لمواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات صفوف النقل

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، انتظام سير أعمال امتحانات النقل "الدور الثاني" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة نبيل الوقاد الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية .

حيث كان فى إستقباله محمد مصطفى مدير عام الإدارة وياسر جودة مدير المدرسة، وتابع لجان الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية ووضوحها، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة اللغة العربية.

وأكد "مدير المديرية" على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وأثنى موسى على هدوء وانتظام اللجنة، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.



