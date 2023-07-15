ماس كهربائي وراء حريق داخل مجلس الدولة بالدقي

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق محدود بالطابق الـ11 داخل مبنى مجلس الدولة بدائرة القسم، أن ماساً كهربائياً بأحد الأجهزة سبب نشوب الحريق.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده تصاعد الأدخنة من داخل مبنى مجلس الدولة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية والذي نتج عنه تصاعد الأدخنة ولا شبهة جنائية في الحريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.