“التعليم” تنظم الندوة التثقيفية الحادية عشرة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء.. غدا

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأحد الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون بين الوزارة والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

الندوة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء/ وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن.

كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".