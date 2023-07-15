القبض على 8 أشخاص بتهم سرقة في القاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 لصوص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق قصر النيل ومدينة نصر والمقطم.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى – مفك) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كل المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه لأحدهم بالسرقة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

