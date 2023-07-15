وزير العدل يجدد الثقة في جمال يقوت رئيسا للشهر العقاري والتوثيق

السبت 15/يوليو/2023 - 11:48 ص

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارا بالتجديد للمرة الثامنة للدكتور جمال يقوت رئيسا للشهر العقاري والتوثيق والدكتور يقوت من مواليد يونيو 67 حاصل علي ليسانس الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف دور مايو 89 بتقدير عام جيد ، وفي عام 90 حصل علي دبلومة في القانون العام ، وفي 91 حصل علي دبلومة أخري في الشريعة الاسلامية .



جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري

عُين عام 94 باحث قانوني في الشهر العقاري ، وفي عام 2009 تم تكليفه برئاسة المراجعة الفنية والمكتب الفني بمكتب الشهر العقاري محافظة حلوان سابقا ، ثم تكليفه عضو بالادارة العامة للفتوي والبحوث القانونية والتشريع بالمصلحة في 2011 ، ثم وكيلا لذات الإدارة من قبل المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي – أثناء عمله مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.



وفي عام 2019 تم تعيينه أمينا عاما ورئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري كأصغر رئيس قطاع يتولي هذا المنصب .



شارك يقوت في تعديل قانون الشهر العقاري وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

حصل علي درجة الدكتوراة في القانون المدني وهو أول باحث مصري يكتب في طرق الشهر العقاري وأطلقت عليه لجنة التحكيم ( فارس الشهر العقاري والتوثيق ) .



حصل عام 2022 علي جائزة التميز الحكومي فئة رئيس قطاع وهي المرة الوحيدة التي يحصل فيها رئيس قطاع بوزارة العدل علي هذه الجائزة المرموقة .

إنه جهد وعمل رجل دولة من الطراز الفريد دعت المستشار عمر مروان وزير العدل إلي تجديد الثقة في سيادته وتكليفه للمرة الثامنة على التوالي كرئيسا لقطاع الشهر العقاري والتوثيق .