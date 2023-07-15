ثريدز.. 8 سنوات تخطيط و6 أشهر تطوير وأسبوع واحد من الاستخدام

نجحت الشركة المالكة لفيسبوك "ميتا" بلاتفورم، في إطلاق تطبيقها ثريدز (Threads) المشابه لتويتر، وذلك بعد 6 أشهر فقط من العمل المكثف من قبل فريق صغير من المبرمجين.

ولكن التحدي في مواجهة تويتر داخل إدارة ميتا تمتد لسنوات.

حيث بدأت وحدة الإنستجرام، التابعة لشركة ميتا، في بناء أول نموذج يهدف إلى نصوص مشابه لتويتر، وكان يشار إليه باسم مشابه أيضا، بابليك ثريدز (Public Threads) في 2015. لكن هذا المشروع لم يحقق أي تقدم ملموس آنذاك .

وفي 2016، قررت إنستجرام وقف تطوير النسخة المستنسخة من تويتر لصالح إضافة ميزات بصرية حديثة كانت تعمل عليها .

وذلك وفقا لموقع "ذا انفورمايشن" الإلكتروني، وفي نهاية العام الماضي، اقتنع مسؤولو ميتا أن الوقت قد حان أخيرا لمواجهة تويتر.

حيث استحوذ إيلون ماسك على تويتر بقيمة 44 مليار دولار وسرعان ما قام بتصفية أكثر من نصف العاملين فيها.

وكانت العناوين الإخبارية تتحدث بشكل مستمر عن فوضى في تويتر، مما دفع بالمعلنين الكبار إلى التراجع عن وضع استثماراتهم في المنصة.

ونظرا للصراعات الداخلية التي أثرت على صورة تويتر، بالإضافة إلى التقارير الخاصة السرية التي أشارت إلى تراجع الإيرادات على مدار السنوات، رأت ميتا فرصتها للصعود في ظل ضعف خصمها. ولهذا، تم إطلاق تطبيق ثريدز بأقل قدر من الميزات والخدمات التي تقدمها حاليا تويتر، حيث تغير مسار المشروع من فكرة إلى إصدار عام في وقت 6 أشهر فقط.

وبعد وقت قصير من إطلاق ثريدز، تزايد عدد المستخدمين إلى 100 مليون، واعتبرت ثريدز من أسرع المنصات التي تصل إلى هذا الرقم، ولكن التقارير الجديدة تشير إلى أن الرقم اليومي للمستخدمين أقل من ذلك بكثير.

فقد أفادت بيانات Sensor Tower وSimilarweb أن منصة ثريدز تشهد انخفاضا كبيرا من حيث المستخدمين بنسبة 20%، بينما انخفض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة 50%.

وأعلن متحدث باسم ميتا لموقع Gizmodo قائلا : "نحن في الأيام الأولى من انطلاق التطبيق، ونحن متحمسون لنجاح ثريدز الأولي، والذي تجاوز توقعاتنا. أطلقنا التطبيق قبل أكثر من أسبوع وتركيزنا الآن على ضمان الأداء المستقر وتقديم ميزات جديدة ومواصلة تحسين التجربة خلال الأشهر المقبلة".

ويواجه ثريدز بعض التحديات الخاصة، حيث إنه غير متاح في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تنظيمية. وفي حين أن سقط بعض المستخدمين في فخ نسخ وهمية ومزيفة من التطبيق، حاول آخرون الوصول إليه عبر خدمة الـ VPN، ولكن ميتا تقوم الآن بحجب الحسابات التي تعتمد على ثريدز وفقاً لتقرير Engadget.

أما رئيس انستجرام وثريدز آدم موسيري فقد علق صباح اليوم السبت: "نحن الآن في اليوم الثامن من إطلاق ثريدز، الذي تفوق على جميع توقعاتي.. تركيزنا الآن ليس على نسب التفاعل، ولكن على تخطي مرحلة قمة ذروة الاهتمام التي نشهدها مع كل منتج جديد، والتركيز على بناء ميزات جديدة، وتحسين الأداء، وتحسين تصنيف التطبيق".

وتابع "علينا مقاومة إغراءات الترويج الزائد للتطبيق، وتجنب الانشغال بأقوال المتشائمين، وتركيز جهودنا على تحسين التطبيق من دون تشتيت".